ÖVP-Wahlkampfauftakt: Gegen Ghettos, gegen die SPÖ

Der Auftritt von Spitzenkandidat Blümel ist kurz und relativ prägnant. Er fokussiert sich auf die ÖVP-Lieblingsthemen: Integration, Wirtschaft, Leistung.

Zu jedem der drei Kernthemen spielt die ÖVP ein Video ab: Blümel zur Integration in Favoriten, Blümel zur Wirtschaft in einer Autowerkstatt auf der Wieden, Blümel zu Leistung vor dem FH-Campus am Verteilerkreis.

Bei der Integration formuliert er scharf: „Wir müssen Ghettos verhindern.“ Jeder, der in einen Gemeindebau ziehen will, müsse Deutsch sprechen. Außerdem will die ÖVP „Deutsch als Amtssprache und Deutsch als Umgangssprache“ in die Landesverfassung schreiben.

Zuletzt warb die Wiener ÖVP offensiv mit ihrer „Mitte-Rechts-Politik“. Das Wahlprogramm hat 43 Seiten.