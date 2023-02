Wie geflüchteten Frauen geholfen wird, in Österreich Fuß zu fassen

Die 28-jährige Afghanin Salgy etwa ist seit einiger Zeit auf Jobsuche in Österreich. „In Afghanistan sind viele Frauen bei der Geburt gestorben, weil es nicht viele Ärzte gibt“, erzählt sie. Daher war es ihr Wunsch, Medizin zu studieren. Das war ihr in Afghanistan nicht möglich, sie konnte aber eine Ausbildung zur Hebamme absolvieren und auch in einem Krankenhaus mitarbeiten. Bis die Situation im Land immer gefährlicher wurde, ihr Mann telefonisch bedroht wurde und sie das Haus nicht mehr verlassen durfte.

"Will nicht nur zu Hause bleiben"

In Österreich hat sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern mittlerweile eine Wohnung gefunden. Doch sie ist seit längerer Zeit auf Jobsuche, ihre Ausbildungen aus Afghanistan werden hier nicht anerkannt. „Aber ich will nicht nur zu Hause bleiben, da wird man traurig und depressiv“, sagt Salgy.

Die Zahl afghanischer Staatsangehöriger ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Waren es im Jahr 2002 noch 2.100 in ganz Österreich, so waren es im Jänner 2022 bereits 45.120.