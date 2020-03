Werbeversprechen im Check: Leihscooter ersetzen kaum Autofahrten

Umweltfreundlich, nachhaltig und sauber – so stellen E-Scooter-Verleiher ihr Angebot gerne dar. Man schätze, "dass rund 24 Prozent der E-Roller-Fahrten weltweit ein Ersatz für Pkw-Fahrten sind", wirbt etwa der kalifornische Anbieter Lime.

In Paris ersetzten E-Scooter zehn Prozent der Fahrten in "umweltschädlichen Kraftfahrzeugen", heißt es weiters in einem Infoblatt – das Lime aufgesetzt hat, um "Mythen über E-Scooter" aufzuklären.

Allerdings gehören diese Werbeversprechen – zumindest was Wien betrifft – wohl eher ins Reich der Legenden. Das zeigt nun eine bisher unveröffentlichte Studie der Technischen Universität ( TU) Wien, die dem KURIER vorliegt.