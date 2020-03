Weiterer E-Scooter-Verleiher ist in Wien umgefallen

Stand Sommer 2019 hatte das Unternehmen in Wien 490 Fahrräder vermietet. Im Unterschied zu den Rädern der asiatischen Verleiher Ofo und oBike durften die Donkey-Republik-Räder allerdings nicht an jedem beliebigen Zielort, sondern nur an vordefinierten Stellen im öffentlichen Raum retourniert werden. Die Zielgruppe waren vor allem Touristen.