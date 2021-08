Weichenstellung beim Westbahnhof: Neue Gleise und Züge nach München

Die Eröffnung des weltweit ersten City-Ikea hat einen Ort in den Fokus gerückt, der zwar hoch geschätzt, aber zuletzt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist: den Westbahnhof.

Als die ÖBB im Jahr 2015 ihren Fernverkehr auf den Hauptbahnhof verlegten, wurde es an dem einst so geschäftigen Tor aus dem Westen nach Wien stiller. Und das hält, wie der KURIER gestern berichtet hat, bis heute an.

Bald wird sich das wohl ein wenig ändern: Ab den kommenden Tagen dürfte der insgeheime Lieblingsbahnhof so vieler Wiener ein Stück der alten Betriebsamkeit zurückgewinnen. Und das hat nicht nur mit dem Möbelhaus zu tun.