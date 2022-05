Wasserschweine bekamen Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Vor rund zwei Wochen sind im Tiergarten Schönbrunn in Wien vier Wasserschweine geboren worden. Für die beiden Elterntiere sei es der erste gemeinsame Nachwuchs, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Die Kleinen sind entdecken derzeit die Welt und genießen das warme Wetter. Besucherinnen und Besucher können sie im Südamerikapark sehen.