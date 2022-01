Auf Safari mit der Kamera: Die Foto-Community vom Schönbrunner Zoo

Tiere mit der Kamera genau im richtigen Moment zu erwischen, ist eine Herausforderung, der sich in Schönbrunn viele Hobbyfotografen stellen: Der Zoo verfügt über eine recht aktive Foto-Community – die man auch gezielt fördert.

Auf der Website kann man sich als Mitglied der Foto-Community registrieren und Bilder hochladen. Einige Besucher nutzen dieser Möglichkeit ausgesprochen fleißig: Auf ihren Profilen sind Tausende Fotos abrufbar – darunter auch viele sehr beeindruckende.

Der Tiergarten holt diese Bilder auf seiner Website mit einer Slideshow vor den Vorhang.

Nächtlicher Anruf

Darunter zu finden sind Fotos von Jutta Kirchner. Die Seniorin kommt seit 30 Jahren mit ihrer Kamera in den Zoo. Sie hat das Fotografieren in Kursen gelernt. Seit sie in Pension ist, hat sie auch endlich genug Zeit dafür.