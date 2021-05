Warum private Investoren den Wiener Busterminal bauen

Dies sei von Anfang an so geplant gewesen, wird betont. Also bereits Ende des Jahres 2018, als das Areal beim Stadion Center in der Leopoldstadt als Standort beschlossen wurde. Und auch bei der Wien Holding selbst weist man darauf hin, dass derartige Public-Private-Partnership-Modelle nichts Außergewöhnliches seien: „Die Voraussetzung ist immer, dass den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit entsprochen wird“, sagt ein Sprecher. „Und das ist auch bei diesem Projekt der Fall.“