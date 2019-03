So soll der neue Wiener Fernbus-Terminal aussehen

200.000 Busse im vergangenen Jahr

Über den bestehenden Terminal in der Leopoldstadt würden bereits jetzt 20 Prozent aller Fernbus-An- und Abfahrten in Wien abgewickelt, hieß es. Weitere 20 Prozent würden über die Waldmanngründe beim Hauptbahnhof abgefertig, 50 Prozent über den Vienna International Busterminal (VIB) in Erdberg und weitere 10 Prozent über andere Standorte.

Künftig soll der gesamte internationale Fernbusverkehr über den neuen Terminal in der Leopoldstadt laufen. "Es ist klar, dass Wien einen solchen Terminal braucht", sagte Noch-Planungsstadträtin Vassilakou. Mehr als 500 Buslinien würden Wien aktuell frequentieren. Sie wurden teilweise direkt "in die Nachbarschaften hineinfahren", viele Ein- und Ausstiegsstellen befänden sich am Gehsteig. Das solle sich ändern.