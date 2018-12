Irrfahrt zu zentralem Wiener Busterminal endet beim Stadion

Jahrelang wurde um ihn verhandelt und (vor allem) gestritten – jetzt ist er fix: der neue Fernbusterminal. Entstehen dürfte er rund um das Stadioncenter im 2. Bezirk. Das erfuhr der KURIER aus Rathauskreisen.

„Es spricht alles für diese Variante“, heißt es dort.

Offiziell bekannt gegeben werden soll die Entscheidung erst im Jänner, nach einem letzten Abstimmungstermin zwischen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ).

Vassilakou preschte jedoch am Donnerstag im Gemeinderat mit der Aussage vor, dass der „Entscheidungsfindungsprozess weitestgehend abgeschlossen“ sei. Nicht gerade zur Freude aller: So mancher Beteiligte war – dem Vernehmen nach – zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingeweiht.

Der neue Terminal soll den gesamten internationalen Busverkehr von und nach Wien abwickeln. Bis zu 300 Busse könnten die Station laut Schätzungen der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) täglich ansteuern.

Aktuell werden die Fernbusse an drei Standorten – in Erdberg, beim Hauptbahnhof und am Stadioncenter – abgefertigt.