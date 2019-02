Fernbus-Terminal: Rot-Grün "vergaß" auf eigenen Stadtrat

Um „ein, zwei Tage Geduld“ hat die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ursprünglich gebeten. Dann, so erklärte sie damals im Gemeinderat, werde der Standort des neuen Fernbusterminals feststehen. Das war am 20. Dezember 2018. Offiziell kommuniziert ist bis heute nichts.

Jetzt will die Wiener ÖVP Druck machen: Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wird die türkise Klubobfrau Elisabeth Olischar die Vizebürgermeisterin an ihre – selbst gesetzte – Deadline erinnern: „Anscheinend gibt es Abstimmungsprobleme innerhalb der Stadtregierung, sind doch zwischenzeitlich nicht ’ein, zwei Tage’, sondern mehr als zwei Monate vergangen“, heißt es in dem Beschlussantrag, den die ÖVP einbringen wird.

Damit dürfte es Olischar auf den Punkt bringen: Immer mehr Stadträte wollen – oder müssen – plötzlich bei der Standortentscheidung mitreden, hört man.

Eigentlich war schon im Vorjahr alles klar. Wo der Fernbusterminal, der den gesamten internationalen Busverkehr von und nach Wien abwickeln soll, entstehen wird, hat der KURIER bereits im Dezember berichtet: Der Terminal wird auf dem Areal rund ums Stadioncenter im 2. Bezirk gebaut.