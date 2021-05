Architektenteam für Wiener Fernbus Terminal bestätigt

Wien bekommt einen neuen zentralen Fernbus-Terminal, der beim Stadion Center am Handelskai im zweiten Bezirk errichtet wird. Die Stadt Wien gab nun "drei Meilensteine" für das Projekt bekannt.

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs liegt vor, die Investoren und Betreiber stehen zudem fest.

Visitenkarte für Wien

"Wien braucht als lebenswerteste Stadt der Welt und als bedeutende Tourismusdestination einen attraktiven, internationalen Fernbus-Terminal. Denn bisher ist der Fernbus-Verkehr in Wien auf drei Standorte aufgeteilt. Der neue zentrale Terminal ist künftig neben dem Flughafen und dem Hauptbahnhof die dritte starke Säule im Personenverkehr", sagt SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Er spricht beim Projekt über eine "prägnante Visitenkarte" für die Stadt.

Der Siegerentwurf habe enormes Potenzial, so Ludwig: "Das vorliegende Projekt zeichnet sich durch viele nachhaltige Lösungen aus: eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, viel Grün am Dach und rund um das Areal, ein smartes Energiesystem und verkehrsberuhigende Begleitmaßnahmen."

Das siegreiche Architektenteam kommt aus Wien, was Ludwig besonders freue.