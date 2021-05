Die U-Bahn-Baustelle spaltet die Mariahilfer Straße

Auf Wiens beliebtester Einkaufsmeile muss man beim Flanieren neuerdings auf Höhe der Kirchengasse eine Entscheidung fällen: Ein Pfeil zeigt nach links in Richtung Mariahilfer Straße, der andere Pfeil zeigt nach rechts in Richtung der Geschäfte.

Der Grund dafür: Die U2-Baustelle versperrt den weiteren Weg. Wie der KURIER berichtete, wird derzeit nämlich unter der U3 die neue U2-Station gebaut. Direkt auf der Mariahilfer Straße werden dafür vier Aufzüge in offener Bauweise für das U-Bahnkreuz U2/U3 an der Station Neubaugasse gebaut. Die U-Bahn soll hier jedoch erst in sieben Jahren, also 2028 fahren.

Wer nach links geht, also zur Mariahilfer Straße, hat zwar mehr Platz und einen Blick auf die Kirche, aber dafür keinen Zugang zu den Geschäften. Das freut am wenigsten die Shops, die sich nach einer langen Lockdownphase jetzt wieder eine neue Hürde für ihre Kunden sehen.