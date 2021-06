Warum eine 20-jährige Studentin die Lobau besetzen will

Hört man ihren geschliffenen, mit etwas Pathos vorgetragen Ausführungen zu, könnte man meinen, Lena Schilling hat die gleichen Rhetorik-Kurse absolviert wie der pinke Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Mit Parteipolitikern will Schilling aber nicht in einen Topf geworfen werden. Außerdem sieht sie sich klar als Linke.

Die 20-jährige Politik-Studentin ist das Gesicht der Fridays-for-Future-Proteste in Österreich. Die gebürtige Meidlingerin hat schon als HBLA-Schülerin Demos mitorganisiert. Zuletzt hat sich die Studentin, die nebenbei als Tanztrainerin arbeitet, auch für eine bessere Bildungs- und Asylpolitik eingesetzt.

Ihre aktuelle Kampagne ist aber wieder dem Klimaschutz gewidmet: Gemeinsam mit Mitstreitern will sie die Lobau besetzen, sobald dort die Arbeiten für den umstrittenen Tunnel starten.

KURIER: Was genau haben Sie denn in der Lobau vor? Wollen Sie sich an die Baumaschinen ketten?

Lena Schilling: Wenn es notwendig ist, auf jeden Fall. Wir haben noch mindestens einen Monat Vorbereitungszeit, in der wir jetzt sehr genau planen, was wir in welcher Konstellation machen.