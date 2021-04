Leopold Brazda bewirtschaftet eine Gemüsegärtnerei in Schwechat. Auf 1,5 Hektar überdachter Fläche erntet er in Glas- und Folienhäusern übers Jahr Hunderttausende Kilo Gurken und Paprika. Und das bereits in dritter Generation. Doch Brazda hat wie viele Kollegen in der Branche Zukunftssorgen – und zwar wegen des geplanten Lobautunnels.

Durch das umstrittene Bauvorhaben könne man früher oder später auf dem Trockenen sitzen, befürchten 150 Unternehmer aus Wien und Niederösterreich, die im Nahbereich des Projekts Gemüse und Zierpflanzen anbauen.

Bei der wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung, die kommende Woche im Schwechater Multiversum stattfindet, wollen sie deshalb vor den Behörden auf die Barrikaden steigen.