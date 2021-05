Junge Aktivisten drohen bei Lobau-Tunnel mit "zweitem Hainburg"

"Sollte der Bau des Lobau-Tunnels tatsächlich starten, dann werden wir die Bagger persönlich aufhalten", sagt Lena Schilling, die 20-jährige Sprecherin des Jugendrates. "Jedes fossile Großprojekt hat fatale Konsequenzen für das Klima und die Umwelt und schmälert die Lebenschancen meiner Generation. Wenn Bürgermeister Ludwig, Vizebürgermeister Wiederkehr und die Stadtregierung sich hier also auf die falsche Seite stellen, müssen wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.“

Dass das Thema Umweltschutz eine Vielzahl an jungen Menschen in Österreich auf die Straße locken kann, haben bereits die Klimaschutz-Demonstrationen der "Fridays for Future"-Bewegung im Sommer 2019 gezeigt, als sich regelmäßig Tausende am Wiener Heldenplatz versammelten. Schilling droht der Stadtregierung also auch mit der Mobilisierungskraft ihrer Bewegung: "Zehntausende junge Menschen haben auch in Wien für ihre Zukunftschancen demonstriert und wir meinen es ernst damit. Wir können die Rodung des Regenwalds in Brasilien nicht stoppen, aber wir können die Zerstörung dieses Naturjuwels bei uns verhindern. Niemand sollte die Entschlossenheit unserer Generation unterschätzen, auch nicht der Wiener Bürgermeister."

Der Jugendrat kritisiert besonders die Entscheidungsfindung im Wiener Rathaus, wo man nicht auf die Beteiligung der Bürger setze. Die Jugendlichen fordern daher einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, denn "erst wenn eine attraktive öffentliche Anbindung besteht, wäre eine tatsächliche Wahlfreiheit gegeben", so Schilling, die trotzdem noch "auf den Sieg der Vernunft" hofft.