Warum die Grünen derzeit die Nerven der SPÖ strapazieren

„Nobau“ – mit diesem Wortspiel kampagnisieren die Wiener Grünen neuerdings gegen den geplanten Lobautunnel. Es ist die zweite große Aktion, mit der die Grün-Partei nach der Kür Michael Ludwigs (SPÖ) zum Stadtchef aufzeigt.

Erst vergangene Woche verschaffte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ihrer Partei mit der Forderung nach einer Citymaut gehörige Aufmerksamkeit. Ansagen wie diese sind Signale an grüne Stammwähler – und der Versuch, sich so neben der runderneuerten SPÖ unter Ludwig zu behaupten. Damit verbunden ist auch eine Botschaft nach innen. Zwar wird auf der Landesversammlung am Samstag noch kein Spitzenkandidat für die Wien-Wahl 2020 bestimmt, Anwärtern bietet sie aber die Chance, ihr Profil zu schärfen.

Die SPÖ sieht die jüngste Aktionen der Grünen sehr gelassen: „Es ist ihnen unbenommen, eigenständige Positionen zu formulieren“, heißt es aus der Partei. „Dass im Vorfeld der Landesversammlung pointierte Positionen in der Öffentlichkeit vertreten werden, war zu erwarten. Die Position der SPÖ bleibt eindeutig: Nach dem positiven Gerichtsentscheid wird der Lobautunnel kommen.“

Haltungsänderung

Weniger diplomatisch formuliert es Ernst Nevrivy. Für den Bezirksvorsteher in der Donaustadt sind die grünen Aktionen „nichts als Getöse vor ihrer Landesversammlung. Die Umfahrung ist für die Donaustadt notwendig, die Grünen werden sie nicht verhindern können“, sagt er.

Unmissverständlich stellt der Bezirkschef den Grünen die Rute ins Fenster: „Es ist für mich nicht vorstellbar, dass der nächsten Stadtregierung eine Partei angehört, die gegen den Tunnel ist.“ Soll heißen: Entweder die Grünen ändern ihre Haltung zu dem Verkehrsprojekt (was eher unwahrscheinlich ist) oder die SPÖ sucht sich nach 2020 einen anderen Partner.