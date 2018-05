Bürgermeister Michael Ludwig setzt auf Sicherheit und Heimat

Vor der Wahl des neuen Bürgermeisters und der vier neuen SPÖ-Stadträte am Nachmittag stellte Häupls Nachfolger Michael Ludwig sein Programm vor. Dabei zeichnete sich schon der neue Weg ab, den die Wiener SPÖ unter Ludwig gehen wird. Denn breiten Raum widmete er zwei Themen, denen in den Augen vieler Genossen in der Ära Häupl zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Sicherheit und Heimat.

„Sicherheit ist weder ein linkes noch ein rechtes Thema, sondern ein Grundbedürfnis der Menschen“, betonte der designierte Bürgermeister. Noch einmal erklärte er den Hintergrund des bereits von ihm initiierten Alkoholverbots am Wiener Bahnhof Praterstern: „Wenn ich entscheiden muss, für wen ich eintrete – aggressive Alkoholiker oder Frauen, die sich nicht wohlfühlen – dann brauche ich nicht nachzudenken“, sagte Ludwig.

Wie die Menschen in anderen Bundesländern sollten auch die Wiener stolz auf ihre Heimat sein, schnitt Ludwig das zweite kontroversielle Thema an. Als Vorbild nannte er dabei die Seestadt Aspern, wo sich die Menschen wie in einem Dorf mitten in der Großstadt fühlen würden. „Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde durch gezielte Maßnahmen erreicht“, so Ludwig.