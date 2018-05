Wie sich Wien während Michael Häupls Amtszeit verändert hat

Nordbahnhof

Auch im zweiten Bezirk soll bis 2025 Platz für 20.000 neue Bewohner geschaffen werden. Noch sind die Baugeräte am Werkeln, dabei aber schon etwas weiter, als die neuesten Satellitenbilder von Google Earth es uns zeigen können. Die erste Bauphase auf dem Gelände des früheren Frachtenbahnhofs ist immerhin bereits abgeschlossen. In seiner Mitte liegt der Rudolf-Bednar-Park, der größte Park, der in den letzten 44 Jahren in Wien eröffnet wurde. Im zweiten Bauabschnitt wird zwischen den neuen Bauten die "Freie Mitte", eine etwa zehn Hektar große "Stadtwildnis" rund um einen denkmalgeschützten Wasserturm entstehen. Etwas weiter nordwestlich soll das Kunststück der Wohnraumschaffung am Gelände des Nordwestbahnhofs wiederholt werden.