Stimmung in Floridsdorf nach Ludwig-Wahl: „Er ist einer von uns“

„Wien ist, was wir daraus machen“, steht auf einem Plakat in einem beigen SPÖ-Schaukasten beim Floridsdorfer Markt. Darüber prangt Michael Ludwigs Konterfei. Was der frisch gewählte Bürgermeister aus der Stadt machen soll, liegt für Melissa M. auf der Hand: „Es soll wieder mehr Ruhe und Ordnung einkehren. Das Zusammenleben mit anderen Kulturen ist schwieriger geworden.“

Die Hausbesorgerin stöbert gerade in einem Stoffladen unweit des Schaukastens. „Michael Ludwig ist einer von uns“, sagt sie. „Wir verlassen uns darauf, dass etwas geschieht.“

Dass der langjährige Chef der SPÖ Floridsdorf Veränderungen anstoßen wird, glaubt auch Norbert Miehl. „Gerade bei der Integration habe ich die Hoffnung, dass er das anders angehen wird“, sagt der Marktstandler. „Das Alkoholverbot am Praterstern finde ich einen guten ersten Schritt. Auch für den Markt hoffe ich auf frischen Wind.“ Vor Miehls „Blumenecke“ sind zwar Stellagen mit roten Geranien aufgebaut – viele der Stände rundherum haben ihre Rollläden aber geschlossen.

Hoch erfreut über den neuen Bürgermeister zeigt sich Irene Steinmaßl, die auf einer Bank in der Sonne sitzt. „Er ist das beste, was Wien seit Zilk passierte“, sagt die Pensionistin. „Er ist fleißig und korrekt – und er trinkt nichts.“