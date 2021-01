Warnung vor falschen Polizisten: Schaden von über 10 Millionen Euro

Aus diesem Grund sollte sie Schmuck und etwaige Goldmünzen in ihrer Wohnung zählen. Am Festnetz wurde sie in Gespräche verwickelt. "Ich war wie in Trance und tat, was von mir verlangt wurde", sagt sie heute. So hat sie dann sogar ihre Handynummer hergegeben. Schließlich übergab sie Geld und Schmuck an einen der Betrüger.

"Ich schäme mich"

"Ich schäme mich", sagt Christa Chorherr heute. Sie will aber weitere, potenzielle Opfer warnen: Telefonnummern sind heutzutage leicht herausauszufinden, die Umgebung der Häuser der Opfer kennen die Betrüger über Google-Maps - das alles muss nicht heißen, dass es sich um echte Polizisten handelt, warnt die Pensionistin.