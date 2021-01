Als falsche Polizisten „alte Leute ausgenommen“

Seit Jahren soll die Bande ihr Unwesen getrieben haben. Unzählige Pensionisten sind bereits in die Falle getappt, der (bekannte) Schaden beträgt 4,5 Millionen Euro. Am Donnerstag standen erstmals sechs Beschuldigte aus der Führungsebene der Betrüger vor der Richterin – darunter auch die Mutter und die Schwester des mutmaßlichen Bandenchefs Kerim Y.

Die beiden Frauen wollen nichts mit den Machenschaften zu tun haben. „Ich schäme mich für meinen Sohn, dass wir unsere Namen befleckt haben und hier sind“, sagt sie. Doch die Unschuld nimmt ihr der Staatsanwalt nicht ab. So reisten die Frauen mehrmals aus der Türkei an, ein Beschuldigter bestätigt, dass er 20.000 Euro in einem Kuvert an sie übergeben hat – Geld, das falsche Polizisten zuvor verängstigten Pensionisten abgenommen haben sollen.