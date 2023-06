Warnstreik in Ottakring: Hacker staunt über Nebenjobs des ärztlichen Personals

Severin Ehrengruber, der zweite Sprecher des Streikkomitees, äußert sich zu den persönlich gegen ihn gerichteten Vorwürfen des Stadtrats, wonach er nicht in Ottakring arbeite: "Ich befinde mich aktuell noch bis Herbst aufgrund einer Pflichtrotation im Rahmen meiner internistischen Ausbildung an einem anderen Krankenhaus." Er habe bis Mai noch in der Notaufnahme Ottakring gearbeitet und sei ab Herbst dort wieder beschäftigt. Zudem sei er gewählter Vertreter der Turnusärztinnen und -ärzte.

Dass nun versucht werde, die Ärztinnen und Ärzte persönlich zu desavouieren, sei nicht überraschend, aber substanzlos, hieß es in der Aussendung. An der Abteilung seien 27 Ärztinnen und Ärzte, im Streikkomitee zehn. Der Streikbeschluss sei einstimmig gefällt worden, hob Ehrengruber hervor: "Wir laden die Stadt Wien und die Generaldirektion des WiGev herzlich dazu ein, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, anstatt uns zu desavouieren."