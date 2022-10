Peter Hacker: "Es ist nicht mein Job, Dienstpläne zu zeichnen"

Themenwechsel: Aktuell fehlt es in Wiens Spitälern an allen Ecken und Enden an Personal, was die große Zahl an Gefährdungsanzeigen zeigt. Haben Sie dieses Problem angesichts der vollen Konzentration auf die Pandemie übersehen?

Im Gegenteil. Wir sind das einzige Bundesland, das einen Plan zur Intensivierung der Pflegekräfte-Ausbildung ausgearbeitet hat. Das Problem ist, dass es einige Jahre dauert, bis die dadurch Ausgebildeten am Arbeitsmarkt aufschlagen. Faktum ist auch: Wir haben einen Fachkräfte-Mangel, der weit über das Gesundheitswesen hinausgeht.