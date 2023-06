Diskussion über Bericht der Wiener Pflege- und Patientenanwaltschaft

Der Bericht der Wiener Pflege- und Patientenanwaltschaft (WPPA) für das Jahr 2022 ist noch nicht veröffentlicht, doch schon jetzt gibt es Diskussionen darüber. Wie die "Kronen Zeitung" am Donnerstag berichtete, soll demnach eine Häufung von Gefährdungsanzeigen auf Personalprobleme in Wiener Kliniken hindeuten. Die WPPA verwies gegenüber der APA darauf, dass der Bericht erst nach der Präsentation im Landtag kommende Woche veröffentlicht werden darf.

Spitalsmisere?

Erst danach werde "zu den im Bericht überdies aufgezeigten strukturellen Mängeln und den daraus abgeleiteten Empfehlungen" Stellung genommen. Die Wiener Ärztekammer sah sich in ihren Befürchtungen aber bereits bestätigt. "Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, wovor wir als Ärztekammer seit Monaten warnen: Die Patientenanwaltschaft bestätigt in ihrem Jahresbericht 2022 die Wiener Spitalsmisere", hieß es in einer Aussendung. "Was von Stadt und WiGev (Wiener Gesundheitsverbund, Anm.) als 'Getöse der Ärztekammer' abgetan wurde, stellt nun auch die Patientenanwaltschaft fest."

Der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek betonte in einer an die APA übermittelten Stellungnahme, dass der Bericht erst am kommenden Mittwoch veröffentlicht werde und auf der der Homepage der WPPA für jeden einsehbar sei. "Offensichtlich ist er schon jetzt an ein Medium weitergegeben worden."