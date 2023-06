Personalnot: Ärzte an der Klinik Ottakring gehen in den Warnstreik

Gefährdung der Patienten

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen können patient*innengefährdende Zustände nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei aufgrund dessen zu erwarten, dass es noch vor dem Winter zu weiteren personellen Abgängen komme, was die Lage weiter verschlimmern würde, befürchtet das Team der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring. „Um ein Beispiel zu nennen: Wir haben doppelt so viele Rettungsanfahrten wie ein anderes großes Krankenhaus in Wien bei gleichzeitig der Hälfte an Pflegedienstposten“, erklärt Ehrengruber.

Die Ärzte wenden sich mit vier Forderung an die Stadt bzw. den Wiener Gesundheitsverbund: Mindestens 20 Prozent mehr ärztliches Personal für die Abteilung. Eine deutliche Anhebung der ZNA-Zulage, um die psychisch und physisch belastende Arbeit in einer Notaufnahme adäquat abzugelten. Eine faire Verteilung der Rettungszufahrten auf alle Notaufnahmen Wiens, angepasst an den Personalstand und die tatsächlichen Bettenkapazitäten. Eine zeitgemäße Ausstattung mit kritischer Infrastruktur, wie beispielsweise die Zurverfügungstellung von ausreichend Ultraschallgeräten.

Pflege solidarisch

Solidarität mit dem Warnstreik der Ärzte gebe es von Seiten des Pflegepersonals, das sich mit einem eigens entwickelten Forderungskatalog ebenfalls an den Arbeitgeber wenden werde.

Für die Dauer des Warnstreiks wird eine Rettungssperre für die Klinik Ottakring beantragt. Es ist jedenfalls dafür Sorge getragen, dass die Akut- und Notfallversorgung während der Dauer des Warnstreiks sichergestellt ist”, hält Kotal fest.