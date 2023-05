Personalnot: Ärztekammer plant Streik in Wiens Spitälern

Im Konflikt um den Personalmangel in den Krankenhäusern dreht nun die Wiener Ärztekammer an der Eskalationsstufe. Am Dienstag hat die Kurienversammlung der angestellten Ärzte das Kurienbüro mit der Vorbereitung von Streikmaßnahmen in den Wiener Spitälern beauftragt.

Das geht aus einem Mail hervor, das gestern an alle angestellten Ärzte Wiens erging und den KURIER vorliegt. Unterzeichnet ist es von Kurienobmann Stefan Ferenci und seinen beiden Stellvertretern Anna Kreil und Eduardo Maldonado-Gonzalez.

