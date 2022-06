Gerhard Jelinek will ein „sattelfester“ Patientenanwalt sein

Und was sagt Jelinek zur Kritik an seiner Bestellung? Es gehe in erster Linie um die Rechte von Patienten und Heimbewohnern“, betont der 65-jährige frühere Richter. Man befinde sich also im rechtlichen Bereich und im Zivilrecht fühle er sich „natürlich sattelfest“.

Selbstverständlich werde auch er auf etwaige strukturelle Mängel im Gesundheitswesen hinweisen. Dennoch lässt er durchblicken, dass er einen anderen Kurs als seine Vorgängerin einschlagen will: „Wer mich kennt, weiß, dass ich kritische Gespräche nie gescheut habe, allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Kooperation bessere Ergebnisse erzielt als Konfrontation.“

Er sehe seine Rolle auch nicht als die eines Gesundheitspolitikers. Kenntnisse über das Gesundheitswesen habe er sich jedoch schon angeeignet.

Ein nicht ganz unwesentlicher Punkt wird sich mit der Bestellung des neuen Patientenanwalts ebenfalls ändern. Das Gehalt: Jelinek werde ungefähr 6.000 Euro brutto für seinen Job bekommen, kündigt Hacker an. Damit werde das Salär an das städtische Schema angepasst. Das ist eine beachtliche Kürzung im Vergleich zum Gehalt, das Sigrid Pilz bezogen hatte. Ihr wurden bei ihrem Amtsantritt 2012 vertraglich knapp 13.000 Euro zugestanden, was die Rathaus-Opposition immer wieder scharf kritisierte. Dem Vernehmen nach wurde seinerzeit diese hohe Summe damit begründet, dass Pilz über keine Nebeneinkünfte verfügte.