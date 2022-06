Sigrid Pilz wird als Wiener Patientenanwältin abgelöst

Wer ihr Nachfolger wird, ist noch offen. Dem Vernehmen nach haben sich nicht weniger als 24 Kandidaten für den Job beworben, drei sollen zuletzt auf der Shortlist gestanden haben. Der offizielle Beschluss erfolgt morgen, Dienstag, in einer Sitzung der Landesregierung.

Die ehemalige grüne Gemeinderätin und ausgewiesene Gesundheitsexpertin Pilz kam 2012 ins Amt, also bald nach Beginn der rot-grünen Koalition in Wien. 2017 wurde sie in ihrer Funktion für weitere fünf Jahre bestätigt. Das nährt in Rathaus-Kreisen den Verdacht, dass nun ihr Vertrag aus rein parteipolitischen Gründen nicht mehr verlängert wurde. Sind doch seit 2020 die Grünen nicht mehr in der Regierung.

Pilz‘ Alter dürfte jedenfalls keine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben: Zwar ist die gelernte Sozialwissenschafterin bereits 64. Doch als ihr Vorgänger, der Jurist Konrad Brustbauer, 2007 das Amt übernahm, war er schon 67 Jahre alt. Und nun ist in Rathaus-Kreisen zu vernehmen, dass der Pilz-Nachfolger eine Person sein soll, die aus der Pension zurückgeholt wird.

Anders als viele ihre Kollegen aus den anderen Bundesländern legte Pilz ihr Amt sehr offensiv an. Immer wieder kam es zu heftigen in der Öffentlichkeit ausgetragenen Konflikten mit der Ärztekammer, etwa wenn es um Qualitätsmängel in Arzt-Ordinationen ging.

In den vergangenen Monaten setzte sich Pilz öffentlichkeitswirksam für strenge Corona-Maßnahmen ein – und lag somit nicht immer auf Linie mit dem grünen Gesundheitsminister. Beinahe wäre sie im Vorjahr selbst in dieses Amt aufgestiegen. Ein entsprechendes Angebot nach dem Abgang von Rudolf Anschober wies sie aber zurück.