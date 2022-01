Wandel einer Institution: Vom Heurigen zum „Neurigen“

Dank dieser Pheromonfallen kommt es zu keiner Fortpflanzung der Schädlinge. Den ersten Bio-Jahrgang kann man nächstes Jahr verkosten. Der Bio-Anteil an der bewirtschafteten Rebfläche in Wien beträgt übrigens 30 Prozent, das entspricht etwa 197 Hektar – wobei manche Flächen davon aktuell noch umgestellt werden.

Erweiterung nach draußen

Ohne die Wein- und Heurigenkultur kommen die Wiener schlecht aus. Das zeigt sich besonders dann, wenn die Lokale pandemiebedingt geschlossen sind.

In diesen Zeiten trifft man sich kurzerhand im Weingarten auf ein Achterl aus dem Plastikbecher. Auf die negativen Begleiterscheinungen dieser alternativen Nutzung, etwa zurückgelassenen Müll, reagieren die Winzer mit Aufpassern: In Neustift am Walde etwa gibt es einen Weingarten-Hüter.

Er achtet darauf, dass Besucher die Weingärten sauber hinterlassen. Interesse an derartigen Hütern gibt es in Grinzing und Sievering.