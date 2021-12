Ein Wiener Kulturgut in Bedrängnis: Aus für Heurigenlokal Probushof

In Zahlen ausgedrückt stellt sich die Situation so dar: Gab es in Döbling in den 90ern noch 52 Heurige, waren es im Jahr 2010 lediglich 45 und im Vorjahr gar nur noch 38. Laut Landwirtschaftskammer, von der diese Angaben stammen, sind die Daten aber mit Vorsicht zu genießen.

Erstens hätten die Magistratischen Bezirksämter aus Datenschutzgründen aufgehört, die Buschenschank-Anmeldungen automatisch an die Kammer weiterzugeben. Deshalb könnte die tatsächliche Zahl der Heurigen 2020 höher gewesen sein.

Zweitens seien die Betriebe früher kleiner gewesen und hätten oft nur wenige Wochen geöffnet gehabt. Da sich das verändert habe, sei das Angebot in Summe gleich geblieben.