Eine Stadt in Weinlaune: Außergewöhnliche Reben in Wien

Dabei wurden auf einer Dachterrasse in der Seestadt Aspern etwa hundert Rebstöcke gepflanzt. „Mir sind Projekte wichtig, die einen sozialpolitischen Zweck haben“, sagt Christ. Sprich: Das gemeinsame Garteln soll Menschen zusammenbringen.

„Und der Respekt der Natur gegenüber wird erhöht“, so der Winzer. Man kriege so direkt mit, dass man Produkte direkt vor der Haustür bekomme – und nicht zwingend aus weit entfernten Ecken der Welt.

Mini-Weingarten

Ungewöhnliche Weinbaugebiete findet man (neben den echten am Stadtrand) in Wien auch noch andernorts. Das wohl bekannteste: der kleinste Weingarten der Stadt. Er liegt direkt am Schwarzenbergplatz Nr 2 – an der Grenze von 1., 3. und 4. Bezirk.

Der Legende nach gab es den Mini-Weingarten – hier wachsen nur 60 bis 70 Rebstöcke – bereits in der Zeit der Habsburger. 30 Prozent der Reben sind Grüner Veltliner, der Rest entfällt auf andere Sorten. Daraus wird ein klassischer Gemischter Satz.