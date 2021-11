645 Hektar Wiener Rebfläche und ein strenges Gesetz zu deren Schutz

Die Rebflächen werden von 139 Weinbaubetrieben bewirtschaftet – wobei 40 Prozent davon in der Hand von nur sechs Winzern sind: den „WienWein“-Winzern Michael Edlmoser, Thomas Huber, Rainer Christ, Thomas Podsednik, Gerhard J. Lobner und Fritz Wieninger.

25.300 Hektoliter

Auch die Stadt selbst mischt mit – und zwar seit 110 Jahren mit dem Weingut Cobenzl. Zu ihm gehören 60 Weingärten in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg. Im Vorjahr stellte man auf bio um. Insgesamt gab es 2020 rund 210 Hektar Bio-Rebflächen in Wien.