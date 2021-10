Des Kaisers neuer Heuriger: So schmeckt´s im Joseph II

Der Kreis schließt sich: Joseph II. legte 1784 den Grundstein für die heimische Heurigenkultur, indem er den Winzern die Ausschank des eigenen Weins genehmigte. Jetzt kehrt die Heurigenkultur in das kaiserliche Schloss zurück: In Schönbrunn wurde kürzlich eine zeitgemäße Version der traditionellen Wiener Heurigenschank eröffnet. In imperialer Umgebung verzichtet man bewusst auf Rustikalität und setzt auf modernes, puristisches Interieur. Neben kulinarischen Heurigenklassikern will man vor allem den Wiener Weinen in ihrer Vielfalt eine Bühne bieten. Diese können auch in der angeschlossenen Vinothek und online erworben werden.