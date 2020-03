Gute Geschäfte mit den Roten: Das Weingut der Stadt Wien

Das war ein Risiko. Das Projekt hätte ja auch scheitern können. „Da ich am Land aufgewachsen bin, weiß ich, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert. Nämlich auf gar keinen Fall wie eine sowjetische Kolchose. Ich habe Podsednik auch gegenüber dem Magistrat beschützt“, erinnert sich Häupl.

Seit 32 Jahren leitet der Absolvent der Weinbauschule Klosterneuburg mittlerweile das Weingut. „Begonnen habe ich am Freitag, den ersten Juli 1988“, erzählt Podsednik. Man habe ihm gesagt, er könne auch erst am Montag kommen. Unter den Bediensteten der Stadt hat man damals das Thema Arbeitszeit wohl nicht so eng gesehen.

Mittlerweile ist das Weingut Cobenzl längst in den schwarzen Zahlen. Dabei muss der Betrieb auf Förderungen in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages verzichten. Betriebe im öffentlichen Eigentum bekommen weniger Subventionen.

60 Hektar Weingärten werden aktuell bewirtschaftet. Auf 80 Prozent der Fläche wird Weißwein angebaut, auf den restlichen 20 Prozent Rotwein. Die Hauptsorte ist Wiener Gemischter Satz. Auch die Weißweine schneiden bei Verkostungen sehr gut ab. Die Jahresproduktion beträgt zwischen 400.000 und 500.000 Flaschen.

Ein erklärtes Ziel Podsedniks ist die Steigerung der Exporte. Wegen des stagnierenden Weinkonsums findet am heimischen Markt ein Verdrängungswettbewerb statt. Beim Export kann man hingegen gutes Geld verdienen.