Ho eröffnet in Neubau – und ein Heuriger zieht nach Schönbrunn

Auf Instagram fand Unternehmer, Restaurant- und Clubbesitzer Martin Ho dankende Worte. „Es gab ja in den letzten Wochen und Tagen wieder vermehrt mediale Vorverurteilungen. Ich möchte mich dafür herzlich bedanken“, schrieb er unter Fotos von seinem neuen „Dots – the Hidden Club“. So viel Aufmerksamkeit für ein Projekt könne er sich selbst mit der besten Agentur nicht kaufen, so Ho.