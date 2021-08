Ho plant im Untergrund der Mariahilfer Straße neuen Club

Wo früher Shampoo und Waschmittel verkauft wurden, sollen Menschen schon bald das Tanzbein schwingen. In der Mariahilfer Straße 36 wird aktuell eine ehemalige Drogerie mit einer Größe von 450 Quadratmetern in einen Club umgebaut. Hinter dem Projekt steht die Dots-Gruppe des bekannten Gastronomen Martin Ho.

Der 35-Jährige hat an dieser Adresse bereits ein Lokal: das asiatische Sushi-Restaurant „Dots Establishments“. Es wurde vor rund einem Jahr neben dem „Wein & Co“-Shop eröffnet. Von dort soll eine Rolltreppe in den neuen Club im Keller führen. Die Eröffnung könnte bereits in wenigen Wochen – womöglich schon am 9. September – stattfinden.