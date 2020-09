Waldviertelautobahn: Die SPÖ ändert ihren Kurs

Mit diesem Vorpreschen hat Franz Schnabl, der auch als Landeshauptfrau-Stellvertreter in der Landesregierung sitzt, einen langjährigen SPÖ-Wunsch zu Grabe getragen. Er will nun im Gegenzug, dass die Bundesstraßen B4 und B2 in diesem Landesviertel dreispurig ausgebaut werden und dass massiv in den öffentlichen Verkehr investiert wird.

Öffi-Ausbau gefordert

Schnabl: „Der Ausbau der Franz-Josefs-Bahn muss vorangetrieben werden.“ Gleichzeitig brauche es endlich das 1-2-3-Klimaticket, das im Programm der Bundesregierung zu finden ist.

„Insbesondere für Menschen im Waldviertel, die tagtäglich nach Wien oder in andere Regionen in Niederösterreich pendeln, braucht es einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs samt einer Taktverdichtung“, sagt Schnabl.

Und: „Gleichzeitig müssen auch die Park-&-Ride-Anlagen vergrößert werden, um im Flächenbundesland Niederösterreich eine optimale Verbindung zu gewährleisten.“

„Autoschlüssel weg“

Schnabl nutzt die Kehrtwende seiner Partei auch gleich zur Kritik an der Landes-ÖVP. Diese stehe in der „Causa der öffentlichen Verkehrsmittel mit beiden Beinen auf der Bremse“. Deswegen hätte er sich wenigstens „Taten von der grünen Bundesministerin“ erwartet.