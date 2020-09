Länder sauer: "Hebein verzögert Lösung für 1-2-3-Klimaticket"

Eine Videokonferenz sei so schnell nicht möglich gewesen, heißt es weiter aus Hebeins Büro, „an einem Ersatz im Onlineformat wird gerade gearbeitet.“ Das sei nicht so einfach, weil ja auch Abstimmungen durchgeführt werden müssten, es werde aber „zeitnah“ nachgeholt, in „wenigen Wochen“.

In seltener Einigkeit schossen rote, blaue und türkise Verkehrslandesräte scharf wegen der kurzfristigen Absage: „Wir bedauern diese Absage sehr, denn sie verzögert eine Lösung für das 1-2-3-Ticket weiter. (...) Es ist aus unserer Sicht wichtig, diese Konferenz so rasch als möglich nachzuholen, um Antworten auf offene Fragen zu erhalten“, schreiben die Verkehrslandesräte Ludwig Schleritzko (Niederösterreich, ÖVP), Heinrich Dorner (Burgenland, SPÖ), Sebastian Schuschnigg (Kärnten, ÖVP), Günther Steinkellner (Oberösterreich, FPÖ), Stefan Schnöll (Salzburg, ÖVP) und Anton Lang (Steiermark, SPÖ) in einer gemeinsamen Stellungnahme. In Wien, Tirol und Vorarlberg stellen übrigens die Grünen die Verkehrslandesräte.