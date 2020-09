Nach Trump-Aussage: Hebein reagiert mit Video aus der "Wald-Stadt"

Als ob ihr das tägliche lokale Hickhack um ihre Pop-up-Radwege zu viel geworden wäre, wagt sich die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein aufs internationale Polit-Parkett: Mit einer launigen Videobotschaft wendet sie sich in einem ausgezeichneten Englisch an US-Präsident Donald Trump.

Der sorgte zuletzt mit seinen Ausführungen über Österreichs explodierenden Bäumen für Verwunderung. Er nannte Österreich als ein Beispiel von "Wald-Städten" in Europa genannt, wobei er meinte, hier gebe es nicht so schlimme Waldbrände wie in Kalifornien, obwohl es in Europa "explosivere" Bäume gebe.

Nicht ganze ohne Hintergedanken

Wohl nicht ganz ohne Wahlkampf-Hintergedanken zeigt sie die mit neuen Bäumen verschönerten Ecken der Innenstadt – eine einfache Lösung, um den Klimawandel in der Stadt zu bewältigen, wie sie dem Präsidenten erklärt. Und: „Sie müssen keine Angst haben, sie werden nicht explodieren.“

Zahlreiche Likes und Retweets erhielt die Vizebürgermeisterin für ihr Kurzvideo. Eine Antwort von Trump gab es aber bislang noch nicht.