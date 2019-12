Demo gegen Waldviertelautobahn: „Lasst die Region leben!“

„Mit einer Autobahn wird dem Waldviertel die Seele herausgerissen. Und das wollen wir verhindern“, sagte Thomas Kainz, Sprecher der Plattform für ein lebenswertes Waldviertel. Er ist überzeugt, dass die Region weitgehend unberührt bleiben muss. Nicht umsonst sei zuletzt viel in den Gesundheitstourismus investiert worden. „Wir leben in einer schönen Region, in der uns zum Glück keine Autobahn plagt“, so Kainz. Wie es ist, in einer Gegend zu wohnen, in der es mit S1, S3, S5 und A22 gleich mehrere Autobahnen gibt, erzählte Peter Mayer, Anrainer aus Bisamberg: „Täglich fahren bei uns rund 88.000 Fahrzeuge – darunter rund 6000 Lkw – vorbei. Sogar in der Nacht liegt der Lärmpegel meist bei 70 Dezibel.“

Ähnlich hohe Lärm-, Feinstaub- und Abgasbelastungen fürchten auch die Bewohner im Wald- und Weinviertel: „Wir brauchen keine fossilen Großprojekte. Wir müssen die Warnungen der Forscher ernst nehmen und die Emissionen endlich senken“, sagte Max Nutz von „Fridays for Future“.