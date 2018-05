Eine neue Waldviertel-Autobahn aus dem Archiv

„Bis jetzt war ich immer gegen eine Waldviertel-Autobahn. Aber die Ost-West-Variante ist sinnvoll, weil sie die Strecken A5 und S10 verbindet. Der Raum zwischen Horn und Gmünd ist meiner Meinung nach ausbaubedürftig“, sagt Transportunternehmer Heinz Schierhuber aus Zwettl. Christof Kastner, Obmann des Wirtschaftsforums Waldviertel, sieht das Projekt als Chance, um die bundesweit erste Öko-Autobahn zu errichten, „für die so viel Holz und ressourcenschonende Materialien wie möglich zum Einsatz kommen sollen“.

Von der „besten politischen Entscheidung der letzten Jahre“ spricht Volker Fuchs, Chef der Firma Testfuchs aus Großsiegharts. „Eine Autobahn ist die einzige Chance, die Region am Leben zu erhalten.“ In Sachen Betriebsansiedlungen werde sich gewaltig was tun, ist Fuchs überzeugt. „Es wäre klüger, bestehende Verkehrswege auszubauen. Sinnvoll ist eine hochrangige Straße nur, wenn man Begleitmaßnahmen wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs mitdenkt“, sagt Gastronom Josef Hag aus Gmünd.