"Freie Fahrt" für Waldviertelautobahn? Laut nö. Grünen sicher nicht

"Grünes Licht" für die Waldviertelautobahn? Aus Sicht der Ökopartei steht das Signal sicher nicht auf "freie Fahrt" für den Bau. Daran ändert auch der Eintritt der Grünen in eine Regierung mit der ÖVP nichts. Eigentlich sahen Politbeobachter die "Europaspange" - eine rund 130 Kilometer lange und hochrangige Verkehrsverbindung zwischen Freistadt in Oberösterreich und Hollabrunn im niederösterreichischen Weinviertel - als Stolperstein in den Koalitionsverhandlungen. Vorerst werden nur die niederösterreichischen Grünen konkret und sehen sich als strikte Gegner des Milliardenprojekts - auch im Hinblick auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 26. Jänner in Niederösterreich.

"Stets dagegen"

"Wir waren schon immer dagegen", sagt Landesparteiobfrau Helga Krismer im KURIER-Gespräch. Sie sieht das gestartete Behördenverfahren für die strategische Prüfung Verkehr (STP-V), die nach dem Abschluss eine Grundlage für weitere Entscheidungen sein soll, als Foul der ÖVP Niederösterreich. "Die haben die Zeit der Übergangsregierung bewusst ausgenutzt, um das Prüfverfahren zu starten", sagt Krismer. Überzeugt sei sie davon, dass die neue, grüne Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler eine ganz neue und andere Qualität in das Verfahren bringen werde. "Sie wird das Straßenprojekt schärfer, umfassender und nach Kriterien des Klimaschutzes prüfen lassen", meint die grüne Landesparteiobfrau und freut sich, dass jetzt ihre Partei einen besseren Einblick in die Verfahren bekommen werde.