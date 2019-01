Startschuss: Verkehrsminister prüft jetzt „Europaspange“

Die nun im Ministerium beantragte Prüfung des Projekts ist jedenfalls Voraussetzung für die Aufnahme der Europaspange ins Bundesstraßengesetz. Und die ÖVP erwartet sich viel von der neuen Straßenverbindung.

„Die Europaspange steht für eine bessere Anbindung des Wald- und Weinviertels an nationale und internationale Ballungszentren und Wirtschaftsräume“, sagt ÖVP-Klubchef Klaus Schneeberger. Er denkt in Dekaden, wenn er Berechnungen zitiert, wonach die regionale Wirtschaftsleistung im nördlichen Niederösterreich durch die neue Straße um rund eine Milliarde Euro gesteigert würde. „Kumuliert über die ersten 30 Jahre des Betriebs der Eurospange“, sagt Schneeberger. Rund 10.000 neue Arbeitsplätze könnten in diesem Zeitraum geschaffen werden.

Die exakte Trassenführung ist ebenso noch unbekannt wie mögliche Kosten der neuen Verbindung. Verkehrsexperten warnen aber vor zu optimistischen Kalkulationen. Der Kostenrahmen für einen kompletten Neubau der Verbindung von Freistadt bis Hollabrunn bewegt sich zwischen 1,5 und 3,2 Milliarden Euro – je nachdem, wie viele Brücken oder Tunnels benötigt werden.