Eine Stimme für das Pickerl als das kleinere Übel

„ Homoles Vorgangsweise ist ein politischer Affront“, sagt SPÖ-Klubchef Robert Stein. Ob sich daraus rechtliche Konsequenzen ergeben, werde gerade geprüft. Politische Folgen seien aber auf alle Fälle gewiss, betont Stein in Hinblick auf die nächsten Budget-Verhandlungen.

In zwei Wochen wird auch in Hietzing eine Pickerl-Umfrage starten. Daneben plant die Wirtschaftskammer eine Befragung der Unternehmer in beiden Bezirken. Damit will man die Anliegen der Betriebe aufzeigen.