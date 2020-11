Vorfall bei Wiener Schule: Bursch nach Messerstich ins Spital geflogen

Kurz nach 13 Uhr wurde am Mittwoch die Wiener Berufsrettung zu einer Schule in der Neubaugasse gerufen. Dort soll ein 14-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Ihm soll laut Rettung in den Rücken gestochen worden sein.

Die Einsatzkräfte holten einen Hubschrauber, der den Burschen in ein Spital flog.

Die Wiener Polizei bestätigt auf KURIER-Nachfrage, dass es vor der Neuen Mittelschule Neubaugasse zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen sei. Ein Bursch sei dazwischen gegangen und dabei mit einem Stich verletzt worden. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Vorfall an Schule

Vor rund zwei Jahren ist es in der Schule selbst zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen: Im Dezember 2018 spielten dort Burschen Fußball in einer Garderobe. Ein 16-jähriger soll mit einem Messer angegeben haben - im Zuge einer Rangelei soll dann ein 14-Jähriger am Oberschenkel und am Gesäß verletzt worden sein.

