Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat das umstrittene Markthallen-Projekt am Naschmarkt-Parkplatz auf Eis gelegt. Eigentlich sollte bereits ein Realisierungswettbewerb für das Vorhaben, das Sima vor der Wien-Wahl 2020 präsentiert hat, im Gange sein. Nun zieht man noch eine Schleife ein.

Nächste Woche startet ein europaweiter Ideenwettbewerb samt eines "kooperativen Verfahrens - in dem aus den Einreichungen dann ein Masterplan erstellt wird. Erst danach wird es einen Realisierungswettbewerb geben, kündigte Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag an.

Sima versicherte heute, dass die Halle - gegen die Anrainer-Initiativen Sturm gelaufen waren - ohnehin nie so geplant war, wie es kolportiert wurde: "Eine klotzige, klobige von allen Seiten geschlossene Halle wird es auf dem Platz nicht geben." Das sei auch nie ihr Wunsch gewesen.

5.000 Rückmeldungen

Nun wird etwa nach Konzepten für die 12.000 Quadratmeter große Asphaltwüste gesucht. Basis dafür ist ein im April gestartetes Bürgerbeteiligungsverfahren.