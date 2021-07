Vom IS mit Mord Bedrohter findet seine Adresse auf Islam-Landkarte

Zwar könne man die persönlichen Daten auch im Vereinsregister finden, dies sei aber mit einem wesentlich höheren Aufwand verbunden. „Auf der Homepage bekommt hingegen jeder meine Adresse auf dem Servierteller präsentiert“, kritisiert M. Ebenso, dass alle verzeichneten Institutionen ohne Unterschied in die Nähe des politischen Islam gerückt würden.

Anhand eines Vergleichs will M. vor Augen führen, wie problematisch die Islam-Landkarte ist: „Man stelle sich vor, die Identitären holen sich die Adressen aller jüdischen Unternehmen aus dem Firmenbuch und machen daraus ein Online-Verzeichnis mit allen Namen und Adressen. Das wäre ein unglaublicher Skandal.“

Für M. ist in keiner Weise nachvollziehbar, wie die Islam-Landkarte dem Kampf gegen den tatsächlichen Extremismus dienen soll. „Extremisten, die einen Anschlag planen, werden wohl kaum einen Verein gründen“, sagt er. Er sieht in der Landkarte vielmehr das Ansinnen der türkisen ÖVP, gegen jegliche zivilgesellschaftlich organisierte muslimische Arbeit vorzugehen. „Nach dem Motto: ,Willst du in diese Richtung etwas machen, dann wirst du unter Beobachtung gestellt. Also lass es lieber gleich sein‘.“ Daher sei es kein Wunder, dass muslimische Vereine überlegen würden, sich von sich aus aufzulösen und als Plattform ihre Arbeit weiterzuführen, um so unbehelligt zu bleiben.

Im Integrationsministerium betont man, dass man für die Karte nur öffentlich zugängliche Daten verwendet habe, und verweist auf den Religionspädagogen Ednan Aslan von der Uni Wien, der das Projekt umgesetzt habe. „Wir haben die Informationen aus dem Vereinsregister, insofern ist dies vom Datenschutz her kein Problem“, betont dieser gegenüber dem KURIER.

Inzwischen habe man zudem bei den auf der Landkarte aufgelisteten Institutionen heikle Informationen wie Telefonnummern oder Türnummern entfernt.