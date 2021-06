Umstrittene Islam-Landkarte offline genommen

Nachdem am Mittwoch "Warnschilder" mit der Aufschrift "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe" vor mehreren Wiener Moscheen angebracht wurden, die sich auf die höchst umstrittene Islam-Landkarte bezogen hatten, war die Karte Donnerstagfrüh nicht mehr abrufbar.

Zwar kann die Webseite nach wie vor geöffnet werden. Die Landkarte selbst, in der rund 600 muslimische Einrichtungen österreichweit verzeichnet sind, kann jedoch nicht mehr geklickt und die Details zu den verzeichneten Einrichtungen nicht mehr angesehen werden.

Aslan bedauert "Instrumentalisierung"

Stattdessen wurde eine Stellungnahme von Initiator Ednan Aslan über die Karte gelegt, in der dieser die "politische Instrumentalisierung" und das "Konterkarieren" des Projekts durch "verschiedenste Rechtsextremisten" während der letzten Tage bedauert.

Das Anbringen der Warnschilder sei "erschütternd und verstörend" und er, Aslan, verurteile derartige Aktionen auf das Schärfste.

"Die Islamlandkarte wollte eine differenzierte Diskussion über das islamische Leben in Österreich ermöglichen und einen positiven Beitrag leisten. Es sollte die Vielfalt des islamischen Lebens in Österreich aufgezeigt werden – in all seinen Schattierungen", so Aslan weiter.