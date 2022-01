Volksanwälte: Rekord bei Beschwerden über MA 35

Das ist eine starke Steigerung im Vergleich zu 2020. Da wurden im ganzen Jahr 444 Beschwerden verzeichnet. Die 767 Beschwerden im Jahr 2021 entsprechen also fast einer Verdopplung.

Wiederkehr weist in der Anfragebeantwortung darauf hin, dass allerdings noch abzuwarten sei, wie viele der Beschwerden tatsächlich berechtigt sind.

Zwei Extra-Mitarbeiter

Laut dem zuständigen Volksanwalt Walter Rosenkranz ist das Einwanderungsamt jedenfalls ein „Dauerbrenner“. Als er vor dem Jahreswechsel in den Landtag geladen war, um den jährlichen Bericht der Volksanwaltschaft mit den Abgeordneten zu diskutieren, appellierte er an die Mandatare: „Bitte tun Sie etwas in der MA35. Es wird immer mehr“.